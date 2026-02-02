البث الإسرائيلية: رئيسا الأركان والموساد يشاركان في اجتماع نتنياهو وويتكوف غدًا

18 حجم الخط

إسرائيل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الموساد سيشاركان في الاجتماع المرتقب الذي يجمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، والمقرر عقده غدًا، في خطوة تعكس حساسية الملفات المطروحة على طاولة النقاش.

اجتماع أمني – سياسي في توقيت بالغ الحساسية

وبحسب الهيئة، فإن توسيع دائرة المشاركين ليشمل قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية يشير إلى أن اللقاء لن يقتصر على الجوانب السياسية، بل سيتناول قضايا أمنية واستخباراتية بالغة التعقيد، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

ملفات إيران وغزة في صدارة النقاش

وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يتطرق الاجتماع إلى الملف النووي الإيراني، خاصة في ضوء التقارير التي تحدثت عن لقاء مرتقب بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في إسطنبول، إلى جانب الوضع الميداني في قطاع غزة وتداعيات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

مشاركة الموساد.. رسائل تتجاوز الغرف المغلقة

ويرى مراقبون أن مشاركة رئيس الموساد تحمل رسائل سياسية وأمنية مباشرة، سواء إلى الداخل الإسرائيلي أو إلى الأطراف الإقليمية، مفادها أن إسرائيل تتابع التحركات الدبلوماسية الجارية بدقة، وتضع جميع السيناريوهات المحتملة على الطاولة.

واشنطن وتل أبيب.. تنسيق أم اختلاف حسابات؟

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية تنسيقًا أمنيًا وثيقًا يقابله أحيانًا تباين في الرؤى حول أساليب إدارة الملفات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بإيران وحدود التصعيد أو التهدئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.