الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: نحن في حالة يقظة لتطورات المنطقة ومن يهاجمنا يدفع ثمنا لا يحتمل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

 زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تمر بمرحلة يقظة أمنية كاملة وجاهزية عالية لمواجهة أي تطورات محتملة في المنطقة، محذرًا من أن أي طرف يقدم على مهاجمة الاحتلال سيدفع ثمنًا باهظًا لا يمكن تحمله.

 

تهديدات مباشرة لنتنياهو ورسائل ردع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

وادعى نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن الحكومة الإسرائيلية تتابع عن كثب ما وصفه بـالتحركات العدائية في محيطها الإقليمي، مشددًا على أن تل أبيب لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها أو سلامة مواطنيها. 

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: “كل من يهاجمنا سيدفع ثمنًا لا يُحتمل”.

نتنياهو يتحدث عن جاهزية عسكرية واستنفار أمني تحسبًا لأي سيناريو مفاجئ

وأوضح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الحرب والمؤسسات الأمنية في حالة تأهب دائم، وأن الخطط الدفاعية والهجومية يتم تحديثها باستمرار لمواجهة أي تطور غير متوقع.

 وزعم، أن إسرائيل تمتلك القدرات العسكرية والاستخباراتية التي تمكّنها من الرد السريع والحاسم على أي اعتداء.

نتنياهو: نعمل على حماية الجبهة الداخلية وتعزيز أمن المواطنين

وأشار نتنياهو، إلى أن حكومة الاحتلال تولي أولوية قصوى لحماية الجبهة الداخلية، موضحًا أن التنسيق مستمر بين الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية لضمان جاهزية البنية التحتية والخدمات الحيوية في حال وقوع أي تصعيد.

رويترز: اجتماعات ويتكوف في إسرائيل تمهيد لاستئناف محتمل للمحادثات مع إيران

وكالة تسنيم: المحادثات بين إيران وأمريكا ستبدأ خلال الأيام المقبلة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو إسرائيل تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال الحكومة الإسرائيلية

مواد متعلقة

رويترز: اجتماعات ويتكوف في إسرائيل تمهيد لاستئناف محتمل للمحادثات مع إيران

اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى، محاكمة نتنياهو في "الملف 4000"

معاريف: إسرائيل تتوقع أن يمنح ترامب حماس مهلة شهرين لنزع سلاحها

مكتب نتنياهو يزعم: مساعدات كافية تدخل لقطاع غزة حاليا

الأكثر قراءة

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية