نتنياهو: نحن في حالة يقظة لتطورات المنطقة ومن يهاجمنا يدفع ثمنا لا يحتمل

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تمر بمرحلة يقظة أمنية كاملة وجاهزية عالية لمواجهة أي تطورات محتملة في المنطقة، محذرًا من أن أي طرف يقدم على مهاجمة الاحتلال سيدفع ثمنًا باهظًا لا يمكن تحمله.

تهديدات مباشرة لنتنياهو ورسائل ردع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

وادعى نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن الحكومة الإسرائيلية تتابع عن كثب ما وصفه بـالتحركات العدائية في محيطها الإقليمي، مشددًا على أن تل أبيب لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها أو سلامة مواطنيها.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: “كل من يهاجمنا سيدفع ثمنًا لا يُحتمل”.

نتنياهو يتحدث عن جاهزية عسكرية واستنفار أمني تحسبًا لأي سيناريو مفاجئ

وأوضح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الحرب والمؤسسات الأمنية في حالة تأهب دائم، وأن الخطط الدفاعية والهجومية يتم تحديثها باستمرار لمواجهة أي تطور غير متوقع.

وزعم، أن إسرائيل تمتلك القدرات العسكرية والاستخباراتية التي تمكّنها من الرد السريع والحاسم على أي اعتداء.

نتنياهو: نعمل على حماية الجبهة الداخلية وتعزيز أمن المواطنين

وأشار نتنياهو، إلى أن حكومة الاحتلال تولي أولوية قصوى لحماية الجبهة الداخلية، موضحًا أن التنسيق مستمر بين الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية لضمان جاهزية البنية التحتية والخدمات الحيوية في حال وقوع أي تصعيد.

