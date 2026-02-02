تدشين فرقة فنية لذوي الهمم بمركز فنون الإسماعيلية

18 حجم الخط

أعلن مركز الفنون في محافظة الإسماعيلية عن تأسيس فرقة فنية لـ ذوي الهمم، وذلك تحت القيادة الفنية للفنان سامي البرنس.

بدء تدريبات الفرقة داخل مركز الفنون

بدأت الفرقة أولى تدريباتها داخل مقر مركز الفنون، في خطوة تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الفنية لدى ذوي الهمم ودمجهم في الأنشطة الثقافية والفنية.

جانب من تدريبات الفرقة، فيتو

مشاركة الفرقة في مختلف الفعاليات

و من جانبه قال أحمد فيصل المشرف العام على مركز الفنون، أن الفرقة تشارك في مختلف الفعاليات الفنية التي تُقام داخل وخارج محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ذوي الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم الفنية.

جانب من تدريبات الفرقة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنمية ودمج أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم في المجتمع، وبناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بذوي الهمم ورعايتهم ودعم مشاركتهم المجتمعية والفنية.

ومن جهة أخرى ينظم مركز الإسماعيلية للفنون ورشة لتعليم فن السمسمية، وذلك بالتعاون مع مبادرة الإسماعيلية للتراث (IHC).

الهدف من إقامة الورشة

وتهدف الورشة إلى إحياء فن السمسمية باعتباره أحد أبرز ملامح التراث الفني للمحافظة، والعمل على نقل هذا الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة من خلال وتدريب جيل جديد من المهتمين بهذا اللون التراثي الأصيل.

تنفيذ خطة عمل هادفة

ومن جانبه، أكد أحمد فيصل، المشرف العام على مركز الإسماعيلية للفنون، بأن الورشة تأتي ضمن خطة عمل تستهدف إعادة تشغيل المركز بشكل كامل وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنشطته الفنية والثقافية، وأشار إلى أن ورشة تعليم فن السمسمية تأتي ضمن جهود تعزيز الهوية الثقافية للمحافظة وإتاحة الفنون التراثية أمام مختلف فئات المجتمع.

عقد الورشة مجانا

وتُعقد الورشة يوم السبت من كل أسبوع مجانًا بمقر مركز الفنون بميدان عرابي، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل مباشرة في مقر المركز.

