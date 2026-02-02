الإثنين 02 فبراير 2026
ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، محمد مهران يكشف تفاصيل شخصيته في درش

الفنان محمد مهران
الفنان محمد مهران
قال الفنان محمد مهران: إنه سيقدم شخصية مختلفة عما قدمه في السابق، وذلك من خلال مشاركته في مسلسل درش مع الفنان  مصطفي شعبان، والذي من المقرر طرحه في رمضان 2026، مشيرا إلي أنه استمتع بالكواليس 

محمد مهران يشارك في مسلسل درش 

وأكد “مهران” أنه كان سعيدا بتعاونه مع أحمد العوضي بالعام الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، والذي حقق نجاحا كبيرا، مضيفا:" بأن مشهد قتله خلال الأحداث من أصعب المشاهد التي صورها.

وكانت  قناة "dmc" طرحت برومو مسلسل "درش"، بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه حصريًا على شاشتها خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026.

"درش" يدور في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالمفاجآت، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين.

أبطال العمل 

 ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد علي رزق ورياض الخولي ونضال الشافعي ومحمد دسوقي وسهر الصايغ وعايدة رياض وسلوى خطاب وجيهان خليل، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

