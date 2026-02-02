الإثنين 02 فبراير 2026
حوادث

الإعدام شنقًا لشاب قتل والدته وأشعل النار فيها بالشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
صدقت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، اليوم، على رأي فضيلة مفتي الديار المصرية بمعاقبة شاب بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل والدته وإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة بمدينة الصالحية الجديدة.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 
تعود أحداث القضية رقم 118 لسنة 2025 جنايات قسم الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 327 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد ع ع" 27 عامًا، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل والدته "هانم السيد" عمدًا مع سبق الإصرار.

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استل قطعة حديدية، وباغت والدته بضربتين على رأسها حتى فقدت وعيها، ثم أشعل النار في ملابسها وجسدها عمدًا لإنهاء حياتها، وذلك أثناء حيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي، وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
الحكم:
وأصدرت المحكمة حكمها بعد استعراض الأدلة وشهادة الشهود والتقارير الجنائية، مؤكدة التزامها برأي مفتي الديار المصرية، لتكون عقوبة المتهم الإعدام شنقًا.

