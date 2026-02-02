الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق سيارة دهس سيدة وأصاب طفلتها في كرداسة

ضبط سائق،فيتو
ضبط سائق،فيتو
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي سائق سيارة ملاكي متهم بدهس سيدة وطفلتها اسفل عجلات سيارته، أثناء عبورهما الطريق علي الطريق الرئيسي بدائرة مركز شرطة  كرداسة ما أسفر عن مصرع الاولي واصابة الثانية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة قائلًا إنه فوجئ بالسيدة ونجلتها أمامه، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، فاصطدم بهما. وتم التحفظ علي سيارته المتسببة في الحادث.

 

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا  يفيد بوقوع حادث مروري في كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن سيدة أثناء عبورها الطريق وبصحبتها طفلتها، صدمتهما سيارة، مما أسفر عن إصابتهما.


تم نقل المصابتين إلى المستشفى، إلا أن الأم فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، بينما تتلقى طفلتها العلاج بالمستشفى،  وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

txt

الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث تصادم ببورسعيد

txt

التحفظ على سائق ميكروباص وإخضاعه لتحليل المخدرات بعد وفاة شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة كرداسة الجيزة المستشفي بالجيزة

الأكثر قراءة

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية