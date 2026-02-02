القبض على سائق سيارة دهس سيدة وأصاب طفلتها في كرداسة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي سائق سيارة ملاكي متهم بدهس سيدة وطفلتها اسفل عجلات سيارته، أثناء عبورهما الطريق علي الطريق الرئيسي بدائرة مركز شرطة كرداسة ما أسفر عن مصرع الاولي واصابة الثانية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة قائلًا إنه فوجئ بالسيدة ونجلتها أمامه، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، فاصطدم بهما. وتم التحفظ علي سيارته المتسببة في الحادث.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري في كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن سيدة أثناء عبورها الطريق وبصحبتها طفلتها، صدمتهما سيارة، مما أسفر عن إصابتهما.



تم نقل المصابتين إلى المستشفى، إلا أن الأم فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، بينما تتلقى طفلتها العلاج بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

