أول قرار رسمي للسيد البدوى بعد فوزه برئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أصدر الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ١ لسنة ٢٠٢٦، بإنشاء مركز الوفد للدراسات الإستراتيجية والسياسات العامة، إعمالا لمقتضيات المصلحة العامة، وحاجة العمل إلى دعم البحث والتحليل وصنع القرار المبني على البيانات.

السيد رئيس حزب الوفد

وأضاف رئيس حزب الوفد، القرار هو أن المركز عبارة عن مؤسسة بحثية وفكرية، تهدف إلى تحليل ودراسة التحديات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية المحلية والإقليمية، وتقديم حلول واستشارات قائمة على الأدلة لصناعة القرار.

وأوضح القرار فى مادته الثانية أنه سيتشكل من مجلس أمناء مستقل، ورئيس ومدير تنفيذي.

وأشارت المادة الثالثة فى القرار إلى تنفيذه من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وسلم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رسميًا مهام رئاسة الحزب إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل السياسي والحزبي داخل الحزب العريق.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة خلال مراسم التسليم على دعمه الكامل للدكتور "البدوي"، موضحًا أن دوره سيستمر داخل الحزب كعميد لمعهد الدراسات السياسية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، لتقديم خبرته الطويلة في المجال السياسي ودعم مسيرة الحزب البرلمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.