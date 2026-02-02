زغلول صيام يكتب: شكرا مجلس الإسماعيلي المستقيل! أول مرة نشوف حد صادق مع نفسه!

18 حجم الخط

عشنا وشفنا.. مجلس إدارة يتقدم باستقالته، خاصة وأنني عاصرت مجالس كثيرة مستقيلة، وغالبًا لأسباب أخرى غير إنه مش هيقدر، مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أو اللجنة المؤقتة لإدارة النادي أعلنت أمس تقديم استقالتها، لتخلي مسؤوليتها عن المصير المجهول الذي ربما يواجه هذا النادي العريق في المستقبل.

لا تربطني علاقة بأحد من هذا المجلس، ولكن الحقيقة أدهشوني بتصرفهم الحضاري، لأن أزمة الإسماعيلي أكبر من أن تحلها إدارة أو أشخاص، ولكنها تحتاج الكثير لحلها.. عكس المجلس الذي صدر قرار بحله، وما زال يناضل في القضاء بحثًا عن العودة، ومجلس آخر ما زال مصممًا على ألا يترك الزمالك إلا وهو مغلق الأبواب.

بيان اللجنة المستقيلة أعجبني، والذي ألقى الكرة في ملعب مجالس الإدارات التي ورطت تلك القلعة العريقة في بحر من الديون تحتاج إلى معجزة من أجل سدادها.

أول مرة أشوف ناس صادقة مع نفسها وتقول (مبعرفش) ولم تكابر وتعاند من أجل الكرسي الذي جلس عليه عظماء في تاريخ هذا النادي.

دراويش مصر تلك القلعة العريقة التي أحرزت أول بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولديها سجل ناصع البياض، عندما كان يديرها مخلصون لهذه المدينة الجميلة، وانتزعوا بطولات الدوري وكأس مصر من بين أنياب الكبار في الأهلي والزمالك.

هل تعرف أن الدولة تكفلت ببناء نادٍ اجتماعي للإسماعيلي بلغت تكلفته في 2017 قرابة المليار جنيه أصبح مثل البيت الوقف!!! ولله في خلقه شؤون

