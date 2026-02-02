زراعة الشرقية تنفذ أنشطة وندوات توعوية لمواجهة آفات النخيل ودعم محصول القمح

18 حجم الخط

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنفيذ ندوتين ويوم حقلى ومتابعة أشجار النخيل بالمراكز حيث قامت بعمل مرور ميداني على المصائد الجاذبة والخاصة بسوسة النخيل الحمراء لمتابعة كفاءتها والتأكد من انتظام العمل بها في وذلك في إطار جهود مكافحة الآفات وحماية أشجار النخيل.

ترشيد استخدام المياة فى الانشطة الزراعية

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تم تنفيذ يوم حقل للمحصول والمرور على الزراعات بمراكز الزقازيق وأبو حماد ومنيا القمح التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، كما تم شرح التوصيات الفنية والمعاملات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من نمو المحصول بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وترشيد استخدام الموارد المائية.

معهد بحوث الارشاد الزراعى

وأضاف أنه في إطار مبادرة "بنت الريف" التابعة لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي تم تنفيذ ندوة إرشادية عن التخطيط الشخصي وإدارة الأهداف تناولت التعرف على الهدف الشخصي وأنواع الأهداف وكيفية ربطها بالواقع بشكل مبسط مع وضع خطة عملية لتنفيذها حيث أن الندوة أبرزت أوجه التكامل بين التخطيط الشخصي ومفاهيم الإدارة الاقتصادية الرشيدة للموارد بما يعكس العلاقة الوثيقة بين السلوك الفردي والتخطيط الواقعي كأحد الأدوات الداعمة لتحقيق النجاح المعنوي والاستقرار الشخصي.

ندوة اعلامية بالادارة الزراعية بالزقازيق

ولفت الى انه قد تم تنفيذ ندوة إعلامية بالإدارة الزراعية بالزقازيق بعنوان "سلامة ولادنا مسئوليتنا" ضمن مبادرة ينظمها المجلس القومي للسكان بمناسبة اليوم العالمي للسكان حيث ركزت الندوة على التوعية بالقضايا المهمة المتعلقة بحماية الأطفال، ومناهضة العنف ضدهم، وخطورة الزواج المبكر ومخاطر الابتزاز الإلكتروني وأهمية التغذية السليمة.

المهندس حازم الاشمونى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل تنفيذ برامجها الإرشادية والزراعية والتوعوية بشكل مكثف لدعم المزارعين والمرأة الريفية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الأنشطة الميدانية تمثل ركيزة أساسية في تحسين الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، تنفيذًا لتوجهات الدولة في التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.