محافظ الشرقية يتفقد تطوير طريق الجمباز كمحور بديل لتخفيف الزحام عن الزقازيق

توجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبشكل مفاجئ إلى طريق الجمباز لمتابعة أعمال تمهيد وتجهيز الطريق كمحور مروري بديل لتخفيف الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، وتحقيق السيولة المرورية لحركة السيارات من وإلى المدينة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة.

تكليف شعبان أبو الفتوح برفع تراكمات القمامة

وخلال الجولة، كلف المحافظ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمحاسب محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق برفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات البناء من على جانبي الطريق وإصلاح بالوعات الصرف والتأكد من تغطيتها، فضلًا عن تسوية وتمهيد الطريق بوضع طبقة رملية حمراء، تيسيرًا لحركة السيارات وفك التكدسات المرورية بمداخل المدينة، وتسهيل حركة الإنتقال من وإلى الزقازيق وباقي المراكز.

الاستماع إلى أحد المواطنين

كما التقى المحافظ بأحد المواطنين واستمع إليه موجهًا رئيسي مركز الزقازيق وحي ثان بضرورة دراسة مطالبه والاستجابة الفورية طبقًا للإمكانات المتاحة.

المرافقون للمحافظ فى زيارته

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

المحافظ يفاجئ مستشفى المبرة بالزقازيق

وكان محافظ الشرقية قد فاجأ مستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، اليوم الخميس، بزيارة للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة لهم وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لتقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضى والمترددين خلال العطلات الرسمية.

