محافظ الشرقية: حملة مكبرة مفاجئة لرفع الإشغالات بمدينة الزقازيق

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حملة مفاجئة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة والباعة الجائلين من الشوارع والطرق الرئيسية بمدينة الزقازيق، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية بمحافظة الشرقية.

أسفل كوبرى الصاغة

بدأت الحملة من أسفل كوبري الصاغة اتجاه شارع الحلقة موجهًا رئيس حي أول الزقازيق بوضع الحواجز والعلامات التحذيرية والتأمينية بمنطقة العمل أسفل الكوبري لحين انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

تعديات اصحاب المحلات على الشارع

استهل المحافظ جولته بشارع حلقة السمك موجهًا رئيس حي أول الزقازيق، برفع كافة الإشغالات وتعديات أصحاب المحال علي حرم الشارع مع إلزامهم بالمساحات المسموح بها فقط لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الالتقاء بعدد من المواطنين

كما شدد المحافظ علي رئيس حي أول الزقازيق بإلزام أصحاب المحال التجارية بشارع حلقة السمك بتنفيذ وصلات الصرف الصحي الخاص بمحالهم وعدم تصريفها علي الشارع الرئيسي وذلك قبل بدء تنفيذ أعمال التطوير التي ستشهدها المنطقة وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف علي مشاكلهم علي الطبيعة وإيجاد الحلول الفورية لها.

مراجعة كافة الوصلات الكهربائية

استكمل محافظ الشرقية جولته مرورًا بـكوبرى الممر وشارع مولد النبي ومنطقة المنتزة وقسم النظام..ليأمر المحافظ رئيس حي أول الزقازيق بمراجعة كافة الوصلات الكهربائية للمحال التجارية وإزالة التندات والإعلانات المخالفة ورفع البضائع من علي حرم الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع تراكمات القمامة من شوارع قسم النظام

كما أمر المحافظ بشن حملة نظافة مكبرة بشوارع قسم النظام لرفع تراكمات القمامة منها مع إلزام أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها لمنع تحويلها لمقالب قمامة عشوائية حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

المرافقون للمحافظ فى جولته

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق وعمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة

