محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق

18 حجم الخط

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إلى مستشفى الأحرار التعليمي في زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، خاصة خلال فترات العطلات الرسمية.

وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي يجريها المحافظ لمتابعة أداء المنظومة الصحية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

تفقد قسم الاستقبال والطوارئ

بدأ المحافظ زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والذي يستقبل نحو 1400 حالة يوميًا، ويضم 26 سريرًا متنوعا، منها 12 سريرًا لحالات الحوادث، الي جانب معمل طوارئ وأجهزة أشعة "مقطعية، وعادية، وتليفزيونية" مخصصة لجميع حالات الاستقبال، فضلًا عن 3 غرف عمليات، والمجهزة لإجراء العمليات الجراحية لحالات الحوادث، حيث تمت الإشارة من أطباء الاستقبال أنه تم استقبال 70 حالة منذ الصباح الباكر حتى الآن، مشددًا على الأطباء المتواجدين بتقديم كافة الإسعافات الأولية والعلاجية لهم حتى تمام امتثال الشفاء.

أرصدة الدواء والمستلزمات الطبية

كما حرص المحافظ على تفقد صيدلية الإستقبال واطمأن من الصيدلي المسئول على أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا بحصر أي نواقص وسرعة توفيرها لتقديم خدمة علاجية جيدة للمرضى ثم وجه محافظ الشرقية الدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمي بتنظيم عملية دخول وخروج المرضى وذويهم وحسن إستقبال المرضى، وتوجيههم إلى الأقسام الطبية بالمستشفى، وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم.

لقاء المرضى بالمستشفى

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على لقاء عدد المرضى والعاملين بالمستشفى، وتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا مدير المستشفى بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كرسي متحرك لإحدى الممرضات والتي تتلقى العلاج داخل المستشفي تيسيرًا عليها في الحركة.

تفقد مركز أورام الأحرار

واختتم محافظ الشرقية زيارته للمستشفى بتفقد مركز "أورام الأحرار" حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى حول الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز، والذي يعتمد على أحدث الأساليب العلاجية وأوضح أن المركز قدم خلال عام 2025 أكثر من 16 ألف جلسة للعلاج الإشعاعي وأكثر من 11 ألف جلسة للعلاج الكيمياوي كما تجاوز عدد المترددين على المركز خلال العام الماضي 14 ألف حالة لإجراء الفحوصات والمتابعة الدورية.

تردد أكثر من الف مريض على المركز

وأضاف أن المركز استقبل ما يقرب من 1000 حالة جديدة ضمن منظومة التشخيص والعلاج، إلى جانب تردد أكثر من 1000 حالة على عيادة علاج الألم، في إطار برامج الرعاية الداعمة وتحسين جودة الحياة للمرضى.

مرافقو المحافظ فى مستشفى الاحرار

رافق المحافظ كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.