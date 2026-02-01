سلسلة “سلوكيات هامة” تلفت انتباه أولياء الأمور بجناح الطفل بمعرض الكتاب 2026

18 حجم الخط

لفتت سلسلة “سلوكيات هامة" للاطفال نظر رواد جناح الأطفال بقاعة 5 بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57 لعام 2026، حيث لاقت إعجاب الآباء والأبناء كونها تتطرق للقيم والسلوكيات الصحيحة في الطفل من سن مبكر.

وتستعرض السلسلة القيم والسلوكيات التي يجب على الطفل التمتع بها مثل: عدم السخرية من الآخرين والاحترام والمشاركة واستكشاف معنى التعاطف والتغلب على الخجل، من خلال قصص تفاعلية ورسومات جذابة.

وتناسب السلسلة الاطفال من عمر 4 إلى 8 سنوات، حيث تروي من خلال القصص القصيرة المصورة كل سلوك عن طريق رسومات حيوانية ملونة.

وتُعرض السلسلة بجناح الطفل في صالة 5 الذي شهد إقبالا كبيرا من الزوار طوال أيام المعرض، كما توفرها الهيئة المصرية العامة للكتاب بأسعار مخفضة في جناحها بقاعة 1 و2.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.