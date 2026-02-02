كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي رسميا ويلجأ إلى فيفا

18 حجم الخط

أعلن محمود عبدالمنعم كهربا فسخ تعاقده رسميا مع نادي القادسية الكويتي، بسبب أزمة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ليقرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: “أعلن فسخ عقدي مع نادي القادسية الكويتي من (طرفي)، استنادًا إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية، وبناءً على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن”.

وأضاف: “بهذا الإعلان أؤكد أنني أصبحت لاعبًا حرًا من اليوم، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة (FIFA)، مع احتفاظي الكامل بكل حقوقي القانونية، ويتولى هذا الملف قانونيًا كلًا من المحامي علي عباس، والمحامي محمد الركباني، وأتطلع لخطوة جديدة قادمة في مسيرتي الكروية، وأدعو الله التوفيق لي فيما هو خيرًا لي”.

وكانت تقارير صحفية، كشفت في وقت سابق عن عرض محمود كهربا، لاعب الأهلي السابق، على نادي الأفريقي التونسي، لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمود كهربا لا يتواجد مع أي نادٍ في الوقت الحالي، بعدما أنهى ارتباطه مع فريق القادسية الكويتي خلال الفترة الماضية.

كهربا على رادار أندية تونسية

وذكرت قناة نسمة التونسية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن نجم الأهلي السابق تم عرضه من جانب أحد الوكلاء على الأفريقي التونسي مقابل راتب ضئيل، لكن النادي رفض التعاقد معه.

أضافت القناة أن اللاعب المصري معروض على نادٍ تونسي آخر في الوقت الحالي، لكن هناك تخوفات من سلوكه وماضيه الانضباطي.

كما أشارت القناة التونسية إلى أن كهربا يعاني من مشاكل مادية في الفترة الأخيرة، بعد تجربتي الاتحاد الليبي والقادسية الكويتي.

وكان محمود كهربا قد خاض تجربة مع القادسية الكويتي من أغسطس 2025 وحتى يناير الجاري، بينما قبلها كان قد لعب 6 أشهر رفقة الاتحاد الليبي، ذلك عقب رحيله عن الأهلي.

وفى ذات السياق أكد شريف عابدين، المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، أن ما يتردد حول وجود مفاوضات لضم محمود عبد المنعم «كهربا» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية غير صحيح، مشددًا على أن اللاعب نجم كبير، لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية لضمه.

كما كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة التفكير في عودة محمود كهربا لتدعيم هجوم الفريق بعد فسخ عقده مع القادسية الكويتي.

وقال المصدر: عودة كهربا غير مطروحة بالمرة لتدعيم هجوم الفريق، واللاعب خارج خريطة التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق في الوقت الحالي.

