أمريكا تضرب إيران خلال ساعات، توفيق عكاشة يكشف خريطة جديدة للخليج والشرق الأوسط

خريطة جديدة للشرق الأوسط، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن صياغة خريطة جديدة للشرق الأوسط، والتي وصفها بـ "أرض الأديان"، مشيرًا إلى أن الخريطة الجديدة هى تطوير لاتفاقية "سايكس بيكو"، التي وصفها بأنها "أثبتت فشلها" خلال 120 عامًا.

صياغة الخريطة الجديدة للشرق الأوسط

وأوضح توفيق عكاشة أنه بناءً على صياغة الخريطة الجديدة للشرق الأوسط، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضرب النظام الإيراني لإسقاطه، كاشفًا عن موعد الضربة الأمريكية لإيران، والتي يتكون خلال 48 أو 72 ساعة.

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن إعادة صياغة خريطة الشرق الأوسط: "عملية إعادة صياغة خريطة الشرق الأوسط (أرض الأديان)، والتى هى تطوير وتغير لـ اتفاقية سايكس بيكو، التي أثبتت فشلها على مدار ١٢٠ سنة".

وأوضح توفيق عكاشة موعد توجيه أمريكا الضربة ضد إيران، لصياغة خريطة الشرق الأوسط الجديدة، فقال: "وبناء عليه سوف يتم ضرب النظام الإيراني من أجل إسقاطه خلال ٤٨ ساعة تقريبًا أو ٧٢ ساعة من أجل استكمال صياغة الخريطة الجديدة لمنطقة الخليج وغيرها".



يذكر أن توفيق عكاشة قد كشف الإعلامي، خلال عام 2025، عن "إعادة تشكيل خريطة جديدة للشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن العملية تجري بسرعة وفعالية ملحوظة، وهو ما يتضح من خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل.

أحداث جسيمة تحدث في منطقة الشرق الأوسط



كما كشف عن أحداث جسيمة ستحدث في منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هذه الأحداث القوية ستؤدي لتغيير الخريطة الإقليمية للمنطقة، حيث ستتسع مساحات دول وتقل مساحات دول أخرى.

وقال توفيق عكاشة عن المتغيرات التي ستحدث في منطقة الشرق الأوسط: "المنطقة على أبواب أحداث شديدة القوة، وتغير الخريطة الإقليمية، واتساع مساحات دول وانخفاض مساحات دول أخرى".

وعن مستقبل مصر في ظل التغيرات الكبرى التي ستشهدها المنطقة، قال توفيق عكاشة: "والمستقبل قادم لمصر الكبرى، ولكنه متوقف على شعبها ومجهوده فى تحقيق ذلك بالفهم ومصلحة مصر كلها وليست المصالح الفردية".



جدير بالذكر أن هناك تصعيد وأحداث متسارعة تحدث في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترابط العديد من حاملات الطائرات بالقرب من السواحل الإيرانية، في مؤشر على اقتراب العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وحذر المرشد الإيراني علي ‌خامنئي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية من الهجوم على بلاده، فقال: "إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران فسيتحول الأمر إلى ⁠«حرب إقليمية»، وفق ما نقلته وكالة ‌«تسنيم» ‌الإيرانية.

كما أكد علي خامنئي أن "إيران لم تبدأ أي حرب، ولا تسعى إلى مهاجمة أي بلد، محذرًا: "لكن الشعب الإيراني سيرد بقوة على كل مَن يعتدي عليه".

وتعليقًا على الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، قال علي خامنئي: "الأميركيون يزعمون أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما فيها الحرب"، مضيفًا أن "الحديث عن الحرب والتحشيد العسكري والتلويح بالطائرات وحاملات الطائرات ضدنا ليس أمرًا جديدًا، وإيران واجهت مثل هذه الأحداث تاريخيًا".

