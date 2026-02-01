عمرو سعد يعلن غيابه عن الموسم الرمضاني 2027

18 حجم الخط

أعلن الفنان عمرو سعد عن غيابه عن الموسم الرمضاني لعام 2027، وقال في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “من مسلسل افراج …. جهد ضخم يوميا، علشان اترك مجال التلفزيون من السنة القادمة وأنا حاسس اني قدمت عمل يليق بمصر”.

وأضاف: “أتمنى أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يمثل الدراما المصرية في كل البلاد العربية ويليق بتاريخنا الكبير، اللي قدم نجوم كبيرة للشعوب العربية. مش أكاذيب كبيرة”.

وتابع: “كل يوم ١٦ ساعة تصوير وجهد رهيب، مسلسل إفراج سفير الدراما المصرية الوحيد على شاشات mbc العراق وmbc الخليج وإن شاء الله علي mbc مصر وإتمنى نجاح ومتعة وتأثير”.

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية والتي تحمل جرعة من الغموض والتشويق حول طبيعة القصة ومسار الأحداث وذلك كما ظهر في برومو العمل الذي تم طرحه الأيام الماضية.

ويضم فريق عمل المسلسل مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

وروج عمرو سعد للمسلسل عبر حسابه على فيسبوك، وكتب معلقًا: “توكلنا علي الله الصورة الأولى من الدراما الإنسانية “إفراج” إن شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية دراما تليق بحجم الثقة والنجاح وتليق بتاريخ الدراما المصرية واتمني تكون اضافة يحبها الجمهور العظيم ويحترمها (لغة الرجال الفعل مش الكلام) من مقولات عباس الريس، (افراج )…للمخرج أحمد خالد موسي انتظرونا على MBC مصر و MBC Shahid، MBC1، MBC IRAQ”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.