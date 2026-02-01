نوتنجهام فورست يتعادل 1-1 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة نوتنجهام فورست مع ضيفه كريستال بالاس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيتي جراوند، ضمن مواجهات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم نوتنجهام فورست بهدف أول في الدقيقة 6 عن طريق مورجان جيبس وايت، ثم تعادل كريستال بالاس عن طريق السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقة 45 من اللقاء.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة رفعت رصيد كريستال بالاس إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد نوتنجهام فورست إلى 26 نقطة في المركز الـ26 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست، فيتو

ليفربول يسلط الضوء على إنجاز محمد صلاح

في سياق آخر، سلطت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الضوء على إنجاز محمد صلاح الأسطوري ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مساهمته أمام نيوكاسل يونايتد.

وعنونت صفحة ليفربول مرفقة بصورة الملك محمد صلاح: "الأكثر مساهمةً في الأهداف على ملعب واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وساهم محمد صلاح في 152 هدفًا في الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد"، حيث سجل 107 وصنع 45.

وبات محمد صلاح يمتلك أكبر عدد من المساهمات في الأهداف في ملعب واحد بتاريخ البطولة، متجاوزًا واين روني في "الأولد ترافورد" وتييري هنري في "هايبري" حيث يمتلك كلاهما 151 مساهمة.

وكان الأسطورة المصرية محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، واصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب صناعته لهدف في مواجهة "الريدز" أمام نيوكاسل يونايتد التي أقيمت مساء السبت على ملعب الأنفيلد.

