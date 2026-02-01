الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برينتفورد يفوز على أستون فيلا بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا
أستون فيلا
18 حجم الخط

فاز فريق برينتفورد على نظيره أستون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة برينتفورد أمام أستون فيلا 

وسجل دانجوا واتارا هدف الفوز لفريق برينتفورد في الدقيقة 45+1.

وبهذه النتيجة يرفع برينتفورد رصيده إلى 36  نقطة في المركز السابع، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 46.

حمزة عبد الكريم: فخور بالانضمام لبرشلونة وأحلم باللعب للفريق الأول (صور)

ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال شهر فبراير؟

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

وفي نفس الجولة واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على فولهام بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 24.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام 

افتتح كاسيميرو التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 20، قبل أن يضاعف كونيا النتيجة للشياطين الحمر في الدقيقة 56.

ورد فولهام بهدفين عن طريق راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 85 وكيفين في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع سجل مانشستر يونايتد الهدف الثالث عن طريق بنيامين سيسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برينتفورد أستون فيلا الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز برينتفورد أمام أستون فيلا

مواد متعلقة

حمزة عبد الكريم: فخور بالانضمام لبرشلونة وأحلم باللعب للفريق الأول (صور)

ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال شهر فبراير؟

برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على إلتشي 1/2 بالشوط الأول

أحمد عيد: ارتداء قميص الأهلي شرف وفخر كبير

مروان عثمان: حققنا نتيجة إيجابية أمام يانج أفريكانز وهدفنا التتويج بدوري الأبطال

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من برايتون في الدوري الإنجليزي

رسميا، الأهلي يعلن التعاقد مع الأنجولي كامويش

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضائل ليلة النصف من شعبان؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟ أمين الفتوى يوضح

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية