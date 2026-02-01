برينتفورد يفوز على أستون فيلا بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

فاز فريق برينتفورد على نظيره أستون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة برينتفورد أمام أستون فيلا

وسجل دانجوا واتارا هدف الفوز لفريق برينتفورد في الدقيقة 45+1.

وبهذه النتيجة يرفع برينتفورد رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 46.

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

وفي نفس الجولة واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على فولهام بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 24.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

افتتح كاسيميرو التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 20، قبل أن يضاعف كونيا النتيجة للشياطين الحمر في الدقيقة 56.

ورد فولهام بهدفين عن طريق راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 85 وكيفين في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع سجل مانشستر يونايتد الهدف الثالث عن طريق بنيامين سيسكو.

