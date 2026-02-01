تشكيل مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ما موقف مرموش؟

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أعلن مدربا مانشستر سيتي وتوتنهام عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في البريميرليج.

ويتواجد المهاجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام توتنهام.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام

تشكيل توتنهام ضد مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد برينتفورد - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد فولهام - 4 مساءً

نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس - 4 مساءً

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد توتنهام

1- آرسنال 53 نقطة

2- مانشستر سيتي 46 نقطة

3- أستون فيلا 46 نقطة

4- تشيلسي 40 نقطة

5- ليفربول 39 نقطة

6- مانشستر يونايتد 38 نقطة

7- فولهام 34 نقطة

8- إيفرتون 34 نقطة

9- برينتفورد 33 نقطة

10- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة

11- سندرلاند 33 نقطة

12- بورنموث 33 نقطة

13- برايتون 31 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 28 نقطة

15- كريستال بالاس 28 نقطة

16- ليدز يونايتد 26 نقطة

17- نوتنجهام 25 نقطة

18- وست هام 20 نقطة

19- بيرنلي 15 نقطة

20- وولفرهامبتون 8 نقاط



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.