الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ما موقف مرموش؟

مانشستر سيتي وتوتنهام
مانشستر سيتي وتوتنهام
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أعلن مدربا مانشستر سيتي وتوتنهام عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في البريميرليج.

ويتواجد المهاجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام توتنهام.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام 

تشكيل توتنهام ضد مانشستر سيتي 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد برينتفورد - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد فولهام - 4 مساءً

نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس - 4 مساءً

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد توتنهام 

1- آرسنال 53 نقطة 
2- مانشستر سيتي 46 نقطة
3- أستون فيلا 46 نقطة
4- تشيلسي 40 نقطة
5- ليفربول 39 نقطة
6- مانشستر يونايتد 38 نقطة
7- فولهام 34 نقطة
8- إيفرتون 34 نقطة
9- برينتفورد 33 نقطة
10- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة
11- سندرلاند 33 نقطة
12- بورنموث 33 نقطة
13- برايتون 31 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 28 نقطة
15- كريستال بالاس 28 نقطة
16- ليدز يونايتد 26 نقطة
17- نوتنجهام  25 نقطة
18- وست هام 20 نقطة
19- بيرنلي 15 نقطة
20- وولفرهامبتون 8 نقاط
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي البريميرليج توتنهام السيتي

مواد متعلقة

بعد تخطي أسطورتين، ليفربول يبرز إنجاز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ليفربول يكتسح نيوكاسل 4-1 في الدوري الإنجليزي

بورنموث يفوز على وولفرهامبتون 0/2 في الدوري الإنجليزي

يغيب عن 8 مباريات، إصابة قوية تضرب نجم مانشستر يونايتد وغيابه 10 أسابيع

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضائل ليلة النصف من شعبان؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟ أمين الفتوى يوضح

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية