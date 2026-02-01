الترجي يتعادل مع سيمبا 2/2 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق الترجي التونسي تعادلا مثيرا مع مضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأهدر الترجي ضربة جزاء في آخر دقائق المباراة.

بهذه النتيجة يرفع الترجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف فريق الملعب المالي صاحب ال8 نقاط، بينما يحصد سيمبا أول نقطة في مشواره ويحتل الترتيب الأخير في المجموعة.

تشكيل الترجي أمام سيمبا

بشير بن سعيد/ إيراهيما كايتا/ نضال العيفي/ محمد أمين بن حميدة/ حمزة الجلاصي/ أوجبيلو/ حسام تقا/ كوناتيه/ يان ساس/ جاك ديارا/ بوبكر دياكيتي.

تعادل بترو أتلتيكو أمام الملعب المالي

انتهت مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي أمام ضيفه الملعب المالي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرتفع رصيد الملعب المالي إلى 8 نقاط، يحافظ بها على صدارة المجموعة الرابعة، فيما ارتفع رصيد بترو أتليتكو إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

تعادل النادي الأهلي، مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

افتتح يانج أفريكانز التسجيل عن طريق إبراهيم حمد باكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد جملة رائعة من الكرة الثابتة.

فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق أليو ديانج في الدقيقة 60 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة أصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ الأهلي 8 نقاط

2ـ يانج أفريكانز 5 نقاط

3ـ الجيش الملكي نقطتين

4ـ شبيبة القبائل نقطتين

