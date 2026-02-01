احتدام الصراع مع نهضة بركان، ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري الأبطال

18 حجم الخط

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، اشتعل الصراع بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي علي صدارة المجموعة الأولى التي يحتلان قمتها برصيد 7 نقاط في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- ريفرز يونايتد نقطة واحدة

4- باور ديناموز نقطة واحدة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

ويحل فريق نهضة بركان ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل بيراميدز لقبها.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان

ويسعى الفريقان لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرص التأهل قبل الجولتين الأخيرتين، خاصة أن فوز أي منهما مع تعادل مباراة ريفرز يونايتد وباور ديناموز قد يمنح بطاقة التأهل رسميًا إلى ربع النهائي.

ترتيب بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق نهضة بركان صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يمتلك نفس الرصيد.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوه، ويعاونه حمدين ديبا المساعد الأول، وخاليدو با المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر، والمنسق الأمني جوسا أندريس من ناميبيا، ومنسق حقوق البث التليفزيوني عبد الرحمن العليمي من مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.