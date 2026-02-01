تعديل وزاري يشمل تعيين 7 وزراء جدد في الكويت

18 حجم الخط

أعلنت الكويت اليوم الأحد صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري في حكومة الشيخ أحمد العبدالله الصباح شمل تعيين سبعة وزراء جدد.

أسماء الوزراء الجدد فى الكويت

وشمل التعديل تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية، ويعقوب يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للمالية، وأسامة خالد عبدالله بودي وزيرا للتجارة والصناعة، وريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، وطارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبد العزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله صبيح عبدالله بوفتين وزيرا للإعلام والثقافة.

عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشئون الاتصالات

وعدل المرسوم تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر ليصبح وزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أمير الكويت يصدر مرسوما بإلغاء هيئة الطرق والنقل البري

جدير بالذكر أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر مرسوما أميريا نهاية الشهر الماضى، بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

نقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية

نص المرسوم الأميري على نقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية.

الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة إلى الداخلية

كما أمر بنقل بقية الإدارات إلى «الأشغال» بجانب حل «الأشغال» و«الداخلية» محلها في كافة الحقوق والالتزامات، ونص المرسوم الأميري أيضا على أن: تؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.

