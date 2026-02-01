الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الدولة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الدولة
18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة –اليوم-  المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، يرافقه وفد رفيع المستوى من قضاة مجلس الدولة، في زيارة رسمية لتقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

مسيرة التنمية الشاملة

في بداية اللقاء، أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس النواب في إرساء دعائم التشريع ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

رئيس مجلس النواب

من جانبه، أبدى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات والتعاون المثمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة؛ باعتباره أحد حصون القضاء المصري الشامخ وما يضمه من قامات وكفاءات قانونية، مؤكدا حرص سيادته على استمرار أواصر التعاون البناء بما يخدم مصلحة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمين العام الدكتور محمد الوحش الدكتور عاصم الجزار العاصمة الجديدة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة رئيس مجلس النواب مصلحة الوطن مسيرة التنمية الشاملة

مواد متعلقة

تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد للحبس، دفاع النواب توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية

تفاصيل أول اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية