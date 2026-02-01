بسبب طبق الدش، مشاجرة بين جيران في البراجيل والامن يسيطر

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة ، من ضبط طرفي مشاجرة بدائرة مركز شرطة اوسيم، إثر نشوب خلافات بين الجيران أدت إلى إصابة بعضهم ، تلقى مركز شرطة اوسيم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين أن الطرف الأول مكون من ٥ أشخاص من بينهم اثنين مصابين بجروح بسيطة والطرف الثاني ٣ اشخاص، وجميعهم مقيمون بقرية البراجيل، نشبت بينهما المشاجرة بسبب خلافات حول رفض الطرف الاول تركيب الطرف التاني طبق الدش اعلي الحائط الفاصل بين منازلهم.

أثناء الواقعة تمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم ٦ عصا خشبية ، وأكدوا صحة الواقعة أثناء المواجهة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، واستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة.



