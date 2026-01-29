الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قبل وبعد التخفيضات، أسعار سيارات جيلي GX3 برو بالسوق المصري

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو
18 حجم الخط

طرحت سيارات جيلي GX PRO، داخل السوق المحلي، بقيمة مالية تصل نحو 790 ألف جنيه مما جعلها تتدخل في فئات المنافسة السعرية ويصب ذلك في مصلحة المواطن المصري.

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلي كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات جيلي داخل السوق المحلي، بعد تراجع أسعارها بقيمة مالية تصل نحو 60 ألف جنيه، ونرصدها في التقرير التالي:

يصل سعر سيارات جيلي GX PRO  إلى 790 ألف جنيه، بدلًا من 850 ألف سابق بتراجع يصل نحو 60 ألف جنيه.

 

وزودت سيارات جيلي GX3 برو بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 "أحصنة" مع عزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر.

 

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارات جيلي

 

2 وسادة هوائية

 – فرامل مانعة للانغلاق ABS 

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD 

- برنامج الثبات الإلكتروني ESP 

- نظام مراقبة الجر TCS

 - عجلة قيادة هيدروليك 

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

 – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX 

التحكم الديناميكى فى السيارة VDC

- مساعد ركن Rear park Assist

 - مساعد الفرامل الفجائية BA 

– مثبت ومحدد سرعة

 – أنظمة مراقبة الإطارات

 – حساسات ركن خلفية

 – كاميرا خلفية

 – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار سيارات جيلي اسعار سيارات الامن والسلامة الوكيل المحلي للعلامة التجارية داخل السوق المحلى مصلحة المواطن المصري
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)

انخفاض النترات وارتفاع اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قانون الإيجار القديم، بولاق أبو العلا خالية من المناطق الاقتصادية والسبتية من المناطق المتميزة

كيف يزيد بنك القاهرة إقبال العملاء على فتح المحافظ الإلكترونية؟

كرة اليد، منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية