قبل وبعد التخفيضات، أسعار سيارات جيلي GX3 برو بالسوق المصري

طرحت سيارات جيلي GX PRO، داخل السوق المحلي، بقيمة مالية تصل نحو 790 ألف جنيه مما جعلها تتدخل في فئات المنافسة السعرية ويصب ذلك في مصلحة المواطن المصري.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلي كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات جيلي داخل السوق المحلي، بعد تراجع أسعارها بقيمة مالية تصل نحو 60 ألف جنيه، ونرصدها في التقرير التالي:

يصل سعر سيارات جيلي GX PRO إلى 790 ألف جنيه، بدلًا من 850 ألف سابق بتراجع يصل نحو 60 ألف جنيه.

وزودت سيارات جيلي GX3 برو بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 "أحصنة" مع عزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر.

مواصفات وسائل الأمن والسلامة لسيارات جيلي

2 وسادة هوائية

– فرامل مانعة للانغلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- برنامج الثبات الإلكتروني ESP

- نظام مراقبة الجر TCS

- عجلة قيادة هيدروليك

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX

التحكم الديناميكى فى السيارة VDC

- مساعد ركن Rear park Assist

- مساعد الفرامل الفجائية BA

– مثبت ومحدد سرعة

– أنظمة مراقبة الإطارات

– حساسات ركن خلفية

– كاميرا خلفية

– فتح وغلق السيارة بدون مفتاح

