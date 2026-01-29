الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"فيتو" تُطلق إمساكية تفاعلية لشهر رمضان 1447هـ / 2026م

إمساكية تفاعلية لشهر
إمساكية تفاعلية لشهر رمضان
18 حجم الخط
ads

مع اقتراب نفحات شهر الرحمة والمغفرة، تطلق “فيتو” إمساكيتها التفاعلية لـ شهر رمضان المبارك 1447هـ / 2026م، متضمنة مواقيت الصلوات الخمس ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك طوال أيام الشهر الكريم، في إطار حرصها الدائم على تقديم محتوى خدمي دقيق ومواكب لاحتياجات قرائها خلال المناسبات الدينية الكبرى.

وتأتي الإمساكية التفاعلية التي تقدمها فيتو، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، لتمنح القارئ تجربة أكثر سهولة ووضوحًا، حيث تتيح متابعة مواعيد الصلوات والصيام يومًا بيوم، بما يساعد الأسر المصرية على تنظيم أوقاتها خلال الشهر الفضيل، في ظل إيقاع الحياة المتسارع.

وكعادتها كل عام، تحرص “فيتو” على أن تكون حاضرة مع قرائها في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، من خلال محتوى يجمع بين الدقة والعمق والخدمة العامة، ويعكس روح الشهر الكريم بما يحمله من قيم الرحمة والتكافل والتقارب الإنساني.

وتفصلنا عن شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا، أيام معدودات والذي تكون غرته فلكيا يوم الأربعاء 18 فبراير  عام 2026 وعدته 30 يوما وفقا للحسابات الفلكية.

ويحظى شهر رمضان بمكانة خاصة في وجدان المسلمين، إذ تتجدد فيه الطاعات، وتسمو فيه الروح، وتعلو قيم العطاء والعمل الصالح، ليبقى شهرًا استثنائيًا تتوحد فيه المشاعر وتصفو فيه النفوس.

وتتقدم “فيتو” بخالص التهاني لقرائها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

صورة مع الإمام، رسالة حب من زوار معرض القاهرة للكتاب للشيخ أحمد الطيب

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

موهبة لا تهدأ .. الأزمات تلاحق إمام عاشور

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قناة السويس: السفينة الغارقة "FENER" تقع خارج الولاية القانونية للقناة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية