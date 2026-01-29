"فيتو" تُطلق إمساكية تفاعلية لشهر رمضان 1447هـ / 2026م

18 حجم الخط

مع اقتراب نفحات شهر الرحمة والمغفرة، تطلق “فيتو” إمساكيتها التفاعلية لـ شهر رمضان المبارك 1447هـ / 2026م، متضمنة مواقيت الصلوات الخمس ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك طوال أيام الشهر الكريم، في إطار حرصها الدائم على تقديم محتوى خدمي دقيق ومواكب لاحتياجات قرائها خلال المناسبات الدينية الكبرى.

وتأتي الإمساكية التفاعلية التي تقدمها فيتو، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، لتمنح القارئ تجربة أكثر سهولة ووضوحًا، حيث تتيح متابعة مواعيد الصلوات والصيام يومًا بيوم، بما يساعد الأسر المصرية على تنظيم أوقاتها خلال الشهر الفضيل، في ظل إيقاع الحياة المتسارع.

وكعادتها كل عام، تحرص “فيتو” على أن تكون حاضرة مع قرائها في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، من خلال محتوى يجمع بين الدقة والعمق والخدمة العامة، ويعكس روح الشهر الكريم بما يحمله من قيم الرحمة والتكافل والتقارب الإنساني.



وتفصلنا عن شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا، أيام معدودات والذي تكون غرته فلكيا يوم الأربعاء 18 فبراير عام 2026 وعدته 30 يوما وفقا للحسابات الفلكية.

ويحظى شهر رمضان بمكانة خاصة في وجدان المسلمين، إذ تتجدد فيه الطاعات، وتسمو فيه الروح، وتعلو قيم العطاء والعمل الصالح، ليبقى شهرًا استثنائيًا تتوحد فيه المشاعر وتصفو فيه النفوس.

وتتقدم “فيتو” بخالص التهاني لقرائها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

