ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

تنشر " فيتو" إمساكية شهر رمضان 2025، والذى يبدأ أول مارس المقبل، ويرفع آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 54: 5 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو آخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.

وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة، وفيما يلى إمساكية شهر رمضان الكريم.

أعلن الدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، حيث يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية ).



هلال رمضان 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.



و بذلك تكون غرة شهر رمضان 1446هجريا فلكيًا يوم السبت 1مارس 2025

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