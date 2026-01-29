السيطرة على حريق اندلع بمخلفات إعادة تدوير كاوتش السيارات بالقليوبية

الخميس 29 يناير 2026
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمخلفات داخل قطعة أرض مستغلة في فرم وإعادة تدوير كاوتش السيارات، بمنطقة العكرشة التابعة لمركز الخانكة، دون وقوع أي إصابات، وذلك بفضل سرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ.

محافظ القليوبية يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" بنادي السلام ببنها

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

السيطرة على حريق اندلع بمخلفات كاوتش السيارات بالقليوبية 


وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق مخلفات بدائرة مركز الخانكة.


وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء من وحدتي الحماية المدنية بالخانكة وإراسمكوا.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب داخل قطعة أرض مسورة على مساحة تقارب 200 متر مربع، منها نحو 150 مترًا مساحة سماوية، والباقي جمالون، ومستغلة في فرم وإعادة تدوير كاوتش السيارات، حيث اشتعلت النيران في مخلفات داخل السور على مساحة تقدر بـ50 مترًا.

ونجحت قوات الحماية المدنية  بمحافظة القليوبية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد اللإزمة، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

الحماية المدنية بالقليوبية اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية قوات الحماية المدنية بالقليوبية محافظة القليوبية

