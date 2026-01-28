وفاة المدير الإداري لفريق كرة القدم بنادي القناطر الخيرية إثر تعرضه لأزمة صحية

18 حجم الخط

خيّم الحزن على الوسط الرياضي بمحافظة القليوبية، بعد وفاة الكابتن إبراهيم حمدي، المدير الإداري لفريق كرة القدم بنادي القناطر الخيرية، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وأوضح الدكتور وليد فرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الفقيد أصيب بوعكة صحية فجر اليوم داخل منزله، وعلى الفور جرى نقله إلى أحد المستشفيات، حيث تم احتجازه بالعناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بتدهور حالته الصحية.

وتقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأهله ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وفي السياق ذاته، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيس بوك، إلى ساحة نعي وعزاء، حيث حرص الأهالي وأصدقاء الراحل على التعبير عن حزنهم الشديد، مشيدين بحسن سيرته وأخلاقه، وما كان يتمتع به من جدية وإخلاص في عمله داخل نادي القناطر الخيرية.

