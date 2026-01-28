الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة المدير الإداري لفريق كرة القدم بنادي القناطر الخيرية إثر تعرضه لأزمة صحية

كابتن نادي القناطر
كابتن نادي القناطر الخيرية، فيتو
18 حجم الخط

خيّم الحزن على الوسط الرياضي بمحافظة القليوبية، بعد وفاة الكابتن إبراهيم حمدي، المدير الإداري لفريق كرة القدم بنادي القناطر الخيرية، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

محافظ القليوبية يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" بنادي السلام ببنها

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

إثر تعرضه لأزمة صحية.. المدير الإداري لفريق كرة القدم بنادي القناطر الخيرية


وأوضح الدكتور وليد فرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الفقيد أصيب بوعكة صحية فجر اليوم داخل منزله، وعلى الفور جرى نقله إلى أحد المستشفيات، حيث تم احتجازه بالعناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بتدهور حالته الصحية.

إثر تعرضه لأزمة صحية..المدير الإداري لفريق كرة القدم بنادي القناطر الخيرية


وتقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأهله ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


وفي السياق ذاته، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيس بوك، إلى ساحة نعي وعزاء، حيث حرص الأهالي وأصدقاء الراحل على التعبير عن حزنهم الشديد، مشيدين بحسن سيرته وأخلاقه، وما كان يتمتع به من جدية وإخلاص في عمله داخل نادي القناطر الخيرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب والرياضة بالقليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" بنادي السلام ببنها

محافظ القليوبية يشكل لجنة للتحقيق في شكاوى جمع تبرعات بإحدى المدارس

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يلتقيان شباب YLY لدعم المشاركة وتفعيل مبادرة تماسك
ads

الأكثر قراءة

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

التراويح 20 ركعة و9,719 مسجدا للتهجد، الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة في رمضان

المؤبد لقاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

محكمة الطفل تعاقب متهمتين بالسجن وتحيل ثالثة لدور رعاية بقضية الطالبة كارما

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري المصري

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

مفتي الجمهورية يوضح حكم عقيقة المولود

المزيد
الجريدة الرسمية