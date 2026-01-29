افتتاح معرض فيتاجرو بالأقصر لتربية الدواجن والثروة الحيوانية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الأقصر اليوم الخميس، انطلاق فعاليات معرض «فيتاجرو» السنوي والذي يستمر لمدة يومين في إطار دعم الدولة لصغار مربي الدواجن والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

معرض «فيتاجرو» السنوي بالأقصر

وشهد الافتتاح كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور طارق لطفي وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، والمهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالأقصر.

يعد المعرض إحدى المبادرات الهادفة إلى خدمة صغار المربين والمزارعين، من خلال تقديم حلول متكاملة في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني، إلى جانب توفير خدمات بيطرية وعلمية واستشارية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تقليل تكلفة التربية ورفع كفاءة الإنتاج.

ويقدم المعرض استشارات مجانية في مجالات التغذية الحيوانية، والرعاية البيطرية، وتحسين معدلات الإنتاج، وتقليل الفاقد، إضافة إلى دعم منظومة الإنتاج الداجني، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا القطاع الحيوي.

ويشمل المعرض تنظيم ورش عمل توعوية ومحاضرات علمية تهدف إلى نقل أحدث الخبرات والتقنيات للمربين، وتمكينهم من تطبيق أساليب حديثة تساهم في زيادة العائد الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في قرى ونجوع صعيد مصر.

وقال محمد البنا، منظم المعرض، إن إقامة «فيتاجرو» بمحافظة الأقصر يأتي بهدف الوصول المباشر إلى صغار المربين بالمحافظات، لا سيما محافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الفئات المنتجة وتوفير حلول عملية ومستدامة لهم.

واضاف أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور على مدار يومي الفعالية، مع إتاحة عروض خاصة، ولقاءات مباشرة مع الخبراء، وفرص تدريب وتعلم مجانية، بما يعزز من دور المعرض كمنصة خدمية وتنموية لصغار المربين بالأقصر والمحافظات المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.