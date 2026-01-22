الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر: إقامة وحدة مرور بأرمنت يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

محافظ الأقصر
ثمن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 أفدنة لإقامة وحدة مرور جديدة بمركز أرمنت، مؤكدا أن القرار يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بمدينة أرمنت، إلى جانب المساهمة في تطوير الخدمات اللوجستية بالمحافظة، والذي تمت الموافقة عليه بقرارات الاجتماع السادس والسبعين لمجلس الوزراء.

 

تخصيص قطعة أرض لإقامة وحدة مرور جديدة بمركز أرمنت

 

وتوجه محافظ الأقصر، بالشكر للقيادة السياسية ومجلس الوزراء على هذه الموافقة التي تعكس الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية والخدمية في محافظة الأقصر، مؤكدا أن إنشاء وحدة مرور بمركز أرمنت سيساهم في التخفيف على المواطنين بمدينة أرمنت من عناء الانتقال إلى المراكز المجاورة للحصول على الخدمات الترخيصية والفنية المرورية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 أفدنة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية "حاجر الرزيقات قبلي" بمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، لصالح وزارة الداخلية، وذلك لاستخدامها في إقامة وحدة مرور متكاملة لخدمة أهالي المركز والقرى المجاورة.

الأقصر مرور الاقصر أمن الأقصر مركز ارمنت وحدة مرور المرور

الجريدة الرسمية