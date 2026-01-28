الأربعاء 28 يناير 2026
حوادث

ضبط عنصر اجرامي بالأقصر وبحوزته 5 كيلو حشيش وبندقية خرطوش

نجحت مباحث قسم شرطة الأقصر في إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بمنطقة نجع الخطباء أثناء قيامه بترويج مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاطه الإجرامي.

سقوط عنصر إجرامي بتجارة المخدرات 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عنصر إجرامي يدعى «ع.م» 40 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية سابقة بحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، ومقيم بناحية منطقة نجع الخطباء دائرة البندر.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث بندر الأقصر، من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته 5 كيلو حشيش وبندقية خرطوش و4 طلقات نارية، ومبلغ مالي وهاتف، وسيارة ملاكي.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه، والسيارة وسيلة التنقل، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

