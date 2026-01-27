محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي بأرمنت (صور)

18 حجم الخط

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر جولة تفقدية بمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وذلك للوقوف على مستجدات العمل بمشروعات الصرف الصحي الجارية بالمنطقة، ضمن مشروعات مرافق محافظة الأقصر.

مشروعات حياة كريمة في الأقصر

رافق المحافظ خلال جولته كل من المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس عبد الله بكري المدير التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



وتفقد محافظ الأقصر مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت والتي تعمل بطاقة 10 / 30 ألف متر مكعب يوميًا، بنظام المعالجة الثنائية، لخدمة قرى مبادرة حياة كريمة بمركز أرمنت، وهي (المحاميد قبلي – المحاميد بحري – الديمقراط – الرياينة – الرزيقات قبلي – الرزيقات بحري – السلام)،

وتبلغ تكلفة محطة المعالجة 465 مليون جنيه.

كما شملت الجولة تفقد محطة رفع صرف صحي حاجر أرمنت بقرية السلام – حاجر أبو قليعي، والتي تضم خط طرد بقطر 560 مم بطول 4.75 كم، شبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 5.6 كم وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه.

وخلال الجولة، وجّه محافظ الأقصر إدارة مشروعات الكهرباء بالمحافظة بتزويد كافة أعمدة الإنارة بكشافات لإنارة طريق الرياينة، كما وجّه برصف طريق جسر العقيل بطول 7 كيلومترات من مدخل الرياينة وحتى محطة معالجة الصرف الصحي.

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ الأقصر مدينة أرمنت بوضع خطة شاملة لمراجعة كافة الطرق التي تحتاج إلى رصف، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالمدينة.

