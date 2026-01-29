موعد ولينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

18 حجم الخط

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية، انتهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية ويجري الآن عملية رصد ومراجعة الدرجات تمهيدا لإعلان النتيجة يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عبر الرابط.

انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية وهذا موعد النتيجة

وشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية في محافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، انتهت الامتحان يوم الخميس 22 يناير 2026.

حركة تغييرات جديد بتعليم القليوبية

كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا بشأن تغييرات وتنقلات لمديري المديريات التعليمية ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

وشملت الحركة محافظة القليوبية، حيث تم تعيين ياسر محمود محمد محمود مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومروان سعد أحمد محجوب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بـمحافظة القليوبية، وأشرف محمد محمود السيد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

