حصاد مرحلة الدوري، 3 أندية تفشل في تحقيق الانتصار بالشامبيونز ليج

دوري أبطال أوروبا، فشلت 3 أندية في تحقيق الانتصار بالشامبيونز ليج في مرحلة الدوري بعد انتهاء الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وودع الثلاثي سلافيا براج التشيكي وفيا ريال الإسباني وكايرات ألماتي الكازاخستاني منافسات دوري الأبطال دون تحقيق أي انتصار يذكر.

وجمع سلافيا براج التشيكي عدد 3 نقاط من التعادل في 3 مواجهات والخسارة في 5 مباريات، فيما جمع كل من فيا ريال وكايرات ألماتي نقطة واحدة لكل منهما بعد التعادل في مباراة والخسارة في 7 مواجهات.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة

وحسمت 8 فرق تأهلها مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت قائمة المتأهلين المباشرين لدور الـ16 كالتالي:

1- أرسنال

2- بايرن ميونخ

3- ليفربول

4- توتنهام

5- برشلونة

6- تشيلسي

7- سبورتنج لشبونة

8- مانشستر سيتي

وتأهلت الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد.

إنتر ميلان.

باريس سان جيرمان.

نيوكاسل يونايتد.

يوفنتوس.

أتلتيكو مدريد.

أتالانتا.

باير ليفركوزن.

بوروسيا دورتموند.

أولمبياكوس.

كلوب بروج.

جالطة سراي.

موناكو.

قره باج.

بودو جليمت.

بنفيكا.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

