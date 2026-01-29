الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حصاد مرحلة الدوري، 3 أندية تفشل في تحقيق الانتصار بالشامبيونز ليج

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، فشلت 3 أندية في تحقيق الانتصار بالشامبيونز ليج في مرحلة الدوري بعد انتهاء الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وودع الثلاثي سلافيا براج التشيكي وفيا ريال الإسباني وكايرات ألماتي الكازاخستاني منافسات دوري الأبطال دون تحقيق أي انتصار يذكر.

وجمع سلافيا براج التشيكي عدد 3 نقاط من التعادل في 3 مواجهات والخسارة في 5 مباريات، فيما جمع كل من فيا ريال وكايرات ألماتي نقطة واحدة لكل منهما بعد التعادل في مباراة والخسارة في 7 مواجهات.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة 

وحسمت 8 فرق تأهلها مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت قائمة المتأهلين المباشرين لدور الـ16 كالتالي:

1- أرسنال 

2- بايرن ميونخ 

3- ليفربول

4- توتنهام

5- برشلونة

6- تشيلسي 

7- سبورتنج لشبونة

8- مانشستر سيتي 

وتأهلت الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

 

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

 

الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد.

إنتر ميلان.

باريس سان جيرمان.

نيوكاسل يونايتد.

يوفنتوس.

أتلتيكو مدريد.

أتالانتا.

باير ليفركوزن.

بوروسيا دورتموند.

أولمبياكوس.

كلوب بروج.

جالطة سراي.

موناكو.

قره باج.

بودو جليمت.

بنفيكا.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا سلافيا براج التشيكي وفيا ريال الإسباني وكايرات ألماتي

مواد متعلقة

حصاد مرحلة الدوري بالشامبيونز ليج، أرقام استثنائية لـ أرسنال أبرزها العلامة الكاملة

حصاد مرحلة الدوري، رقم مميز لأندية البريميرليج بـ الشامبيونز ليج

مفاجأة ريال مدريد وحامل اللقب، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة

حصاد مرحلة الدوري، مبابي يتربع على صدارة ترتيب هدافي الشامبيونز ليج

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

من الهاتف المحمول، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

كشفه زوج ابنته، سر رفض عمر سليمان استعمال الهاتف في إبلاغ الرسائل لـ مبارك

اقتراح من أردوغان بشأن إيران، وترامب يرحب

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية