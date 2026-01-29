حصاد مرحلة الدوري، رقم مميز لأندية البريميرليج بـ الشامبيونز ليج

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، سيطرت أندية الدوري الإنجليزي على دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بعدما حسمت خمسة أندية من البريميرليج تذكرة التأهل مباشرة لدور الـ 16 بـ الشامبيونز ليج من أصل 8 بطاقات.

الأندية الانجليزية الخمسة هي أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي، أما الدوري الألماني فيمثله فقط بايرن ميونخ، والدوري الاسباني يمثله برشلونة فقط، والدوري البرتغالي يمثله سبورتنج لشبونة فقط.

فيما تواجد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا في مرحلة ملحق دوري الأبطال، كما تواجدت أندية إيطاليا ممثلة في الانتر ويوفنتوس وأتالانتا في مرحلة الملحق، ويمثل ألمانيا في هذه المرحلة باير ليفركوزن ودورتموند، وتواجد ثتائي فرنسا باريس سان جيرمان وموناكو في هذه المرحلة أيضا.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة

وحسمت 8 فرق تأهلها مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت قائمة المتأهلين المباشرين لدور الـ16 كالتالي:

1- أرسنال

2- بايرن ميونخ

3- ليفربول

4- توتنهام

5- برشلونة

6- تشيلسي

7- سبورتنج لشبونة

8- مانشستر سيتي

وتأهلت الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد.

إنتر ميلان.

باريس سان جيرمان.

نيوكاسل يونايتد.

يوفنتوس.

أتلتيكو مدريد.

أتالانتا.

باير ليفركوزن.

بوروسيا دورتموند.

أولمبياكوس.

كلوب بروج.

جالطة سراي.

موناكو.

قره باج.

بودو جليمت.

بنفيكا.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.