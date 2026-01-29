الدنمارك تعلن بدء محادثات مع جرينلاند والولايات المتحدة لخفض التوتر

18 حجم الخط

أعلنت الدنمارك أنها شرعت في محادثات دبلوماسية مع جرينلاند والولايات المتحدة، بهدف تخفيف حدة التوترات الأخيرة والحيلولة دون تصعيد قد يؤثر في الاستقرار في المنطقة.

تنسيق الدنمارك مع جرينلاند كشريك أساسي

وأكدت الحكومة الدنماركية أن جرينلاند طرف أساسي في هذه المشاورات، مشددة على أهمية احترام وضعها الخاص ومصالح سكانها، في إطار أي نقاشات تتعلق بمستقبل المنطقة أو الترتيبات الأمنية فيها.

الدنمارك تعلن عن حوار مباشر مع واشنطن بشأن جرينلاند

وأوضحت كوبنهاجن أن التواصل مع الولايات المتحدة يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل ومعالجة المخاوف العالقة عبر الحوار، بدلًا من التصعيد السياسي أو الإعلامي.

وشددت الدنمارك على أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالحلول السلمية والحفاظ على الاستقرار في منطقة القطب الشمالي.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنفرض السيادة على مناطق في جرينلاند بها قواعد أمريكية



وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد في حديث صحفي، أن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من جرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.

وكشف مسؤولون أوروبيون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبخ رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، لمدة 45 دقيقة على خلفية التوترات بينهما بسبب السيادة على جزيرة جرينلاند.

وقال المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ترامب ذكر في 7 يناير 2025، وقبل تنصيبه، لأول مرة بأنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على جرينلاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.