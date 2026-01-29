الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدنمارك تعلن بدء محادثات مع جرينلاند والولايات المتحدة لخفض التوتر

الدنمارك تبدأ محادثات
الدنمارك تبدأ محادثات مع جرينلاند والولايات المتحدة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت الدنمارك أنها شرعت في محادثات دبلوماسية مع جرينلاند والولايات المتحدة، بهدف تخفيف حدة التوترات الأخيرة والحيلولة دون تصعيد قد يؤثر في الاستقرار في المنطقة.

 

تنسيق الدنمارك مع جرينلاند كشريك أساسي

وأكدت الحكومة الدنماركية أن جرينلاند طرف أساسي في هذه المشاورات، مشددة على أهمية احترام وضعها الخاص ومصالح سكانها، في إطار أي نقاشات تتعلق بمستقبل المنطقة أو الترتيبات الأمنية فيها.

 

الدنمارك تعلن عن حوار مباشر مع واشنطن بشأن جرينلاند

وأوضحت كوبنهاجن أن التواصل مع الولايات المتحدة يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل ومعالجة المخاوف العالقة عبر الحوار، بدلًا من التصعيد السياسي أو الإعلامي.

وشددت الدنمارك على أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالحلول السلمية والحفاظ على الاستقرار في منطقة القطب الشمالي.

 

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنفرض السيادة على مناطق في جرينلاند بها قواعد أمريكية


وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد في حديث صحفي، أن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من جرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.

وكشف مسؤولون أوروبيون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبخ رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، لمدة 45 دقيقة على خلفية التوترات بينهما بسبب السيادة على جزيرة جرينلاند.

وقال المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ترامب ذكر في 7 يناير 2025، وقبل تنصيبه، لأول مرة بأنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على جرينلاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدنمارك جرينلاند الولايات المتحدة واشنطن القطب الشمالي ترامب الحكومة الدنماركية

مواد متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي: بدأنا اليوم اجتماعات على المستوى الفني بشأن جرينلاند

برلمان جرينلاند يرد على ترامب: جزيرتنا ليست للبيع والضغوط مرفوضة.. مستقبل الجزيرة يحدده شعبها.. وتصريحات الرئيس الأمريكي تثير الذعر بين السكان

مسؤول أمريكي: جرينلاند ليست جزءا من مشروع منظومة القبة الذهبية

مسؤولون أوروبيون: ترامب وبخ رئيس وزراء الدنمارك لمدة 45 دقيقة بسبب جرينلاند

ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يسقط على ملعبه بثلاثية أمام سبورتنج لشبونة

"عكنن" على جيمي كاراجر في عيد ميلاده، محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة

بينهم نائب ومرشح للكونجرس، اللقطات الأولى لتحطم الطائرة الكولومبية تقل 15 راكبا (فيديو وصور)

تجاوز الـ 5400 دولار لأول مرة، سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي

دوري أبطال أوروبا، تعرف على مكافأة ليفربول بعد التأهل لدور الـ16

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بالمال الوفير والنفوذ

المزيد
الجريدة الرسمية