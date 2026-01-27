اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة الإدارية

18 حجم الخط

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتورمجدي سلامة دياب، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي "تدريب المدربين TOT "المستوى التمهيدي" والذي جرى عقده على مدار خمسة أيام، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة (٢٣) من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

النيابة الإدارية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لأعضائها

واستهلت فعاليات الختام بكلمة للمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، وجه فيها خالص التحية للمستشار عدنان فنجري _ وزير العدل، ونقل للحضور خالص تحيات المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، كما تقدم بخالص الشكر للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، على حسن تعاونه في تنسيق هذه الدورة المتميزة، وأعرب عن تقديره للأستاذ الدكتور محمد فوزي والي – أستاذ تكنولوجيا التعليم والعميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، والخبير الدولي في التدريب والتطوير وإعداد القادة، على مجهوداته الفعالة في تدريب السادة الأعضاء.

وفي كلمته، رحب المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل بالحضور، وأرسل خالص تحياته للمستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، كما وجه الشكر للمستشار الدكتور أيمن نبيل، مثمنًا مجهودات مركز التدريب في عقد وتنسيق دورات تدريبية بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية يكون لها دور فعال في تنمية قدرات المتدربين وصقل مهاراتهم في شتى المجالات القانونية والعلمية والثقافية.

وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات التي تفضل بإلقائها الأستاذ الدكتور محمد فوزي والي – أستاذ تكنولوجيا التعليم والعميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، والخبير الدولي في التدريب والتطوير وإعداد القادة، وفقًا للترتيب الزمني التالي:

_ " مفهوم وأهداف التدريب الفعال".

- "مبادئ تدريب الكبار".

- "مهارات المدرب الفعال".

- "مهارات تصميم التدريب".

- "أساليب التدريب الفعال".

- "مهارات العرض الفعال (1)، (2)".

- "مهارات إدارة جلسات التدريب".

- "صقل قدرات المشاركين في تصنيف أنماط المدربين ومراعاة مختلف أنماط المتدربين".

وفي نهاية البرنامج التدريبي قام المشاركون بتقديم عروضٍ تقديمية أُعدّت وفقًا للقواعد والمعايير التي تم اكتسابها خلال البرنامج التدريبي، واختُتمت الفعاليات بتسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي قُدم بصورة تفاعلية، مع إتاحة جميع الجلسات والمواد التدريبية المقدمة يوميًا على المنصة التدريبية الإلكترونية (LMS)، بما يسمح للسادة المشاركين بالرجوع إليها كمرجع علمي وتدريبي دائم، ويعزز من استمرارية الأثر التدريبي وتعظيم الاستفادة من البرنامج.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير

