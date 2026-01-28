الأربعاء 28 يناير 2026
الدولار يسجل 11,750 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر الليرة السورية، شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.

وتستعرض “فيتو” سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم.

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي 

سجل الدولار في مصرف سوريا المركزي نحو 11,680 ليرة للشراء، 11,750 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارًا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

ما هي الجهة المسئولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسئولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضًا المسئول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر في قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

  • الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
  • الاستقرار السياسي والأمني.
  • العقوبات الدولية.
  • السياسات الحكومية والبنك المركزي.
  • العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

اسم “الليرة” مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

تاريخ العملة السورية يعود إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت البلاد تحت الانتداب الفرنسي، إذ أُصدرت حينها الليرة السورية اللبنانية كعملة موحدة بين سوريا ولبنان، قبل أن تنفصل العملتان رسميًا في منتصف الأربعينيات عقب استقلال البلدين. ومنذ ذلك الحين أصبحت الليرة السورية رمزًا للسيادة الوطنية وأداة رئيسية لتنظيم الاقتصاد المحلي.

العديد من التغيرات على قيمة العملة

شهدت الليرة السورية على مر العقود العديد من التغيّرات في قيمتها وتصميمها، تأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، بدءًا من فترات الازدهار وحتى فترات الحروب والأزمات.

وتنوعت فئاتها بين المعدنية والورقية، حيث تضم أوراقًا نقدية بفئات متعددة مثل 50، 100، 500، 1000، و5000 ليرة سورية، وتحمل تصاميم تعبّر عن التراث السوري وتاريخه العريق، من القلاع الأثرية إلى رموز الحضارة السورية القديمة.

الليرة السورية رمز وذاكرة وطنية

جدير بالذكر أن الليرة السورية تعتبر أكثر من مجرد وسيلة للتبادل التجاري، فهي تحمل في طياتها رمزية كبيرة للشعب السوري، إذ تجسد مراحل تطور الدولة الحديثة، وتعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات والعقوبات المتكررة، كما تعد شاهدة على تاريخ طويل من التحولات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد. 

