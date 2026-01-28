الأربعاء 28 يناير 2026
اقتصاد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 28-1-2026

أسعار الجبس
أسعار الجبس
18 حجم الخط

أسعار الجبس، شهدت أسعار الجبس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلية،اليوم الأربعاء الموافق  28  يناير 2026، وتستعرض «فيتو» أسعار الجبس بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات والمتابعة في السوق المحلية.

أسعار الجبس حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية 

• جبس العامرية: يتراوح سعر الطن بين 1,400 جنيه و1,450 جنيها.

• جبس سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,500 جنيه و1,550 جنيها.

• جبس الدولية: وصل سعر الطن إلى  1,500 جنيه .

• جبس مصر سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,450 جنيها و1,500 جنيه.

• جبس زهرة سيناء: وصل سعر الطن إلى 1,500 جنيه.

الجبس وأهميته في السوق

يُعد الجبس من المواد الأساسية المستخدمة في أعمال التشطيبات والبناء، حيث يدخل في تنفيذ الأسقف المعلقة، وأعمال البياض، والديكورات الداخلية، ما يجعل تحركات أسعاره مؤثرة على تكلفة التشطيب النهائية للوحدات السكنية.

أنواع الجبس المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الجبس المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الجبس العادي:

يُستخدم في أعمال البياض التقليدية، ويتميز بسهولة استخدامه وسرعة جفافه.

الجبس الأبيض:

يُستخدم في أعمال الديكور والتشطيبات النهائية، ويتميز بنعومة قوامه ولونه الأبيض الناصع.

جبس بورد:

يُستخدم في تنفيذ الأسقف المعلقة والقواطع الداخلية، ويتميز بخفة وزنه وسهولة تركيبه.

أسعار الجبس، فيتو 
أسعار الجبس، فيتو 

العوامل المؤثرة على أسعار الجبس

تتأثر أسعار الجبس بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• تكلفة الطاقة والنقل

• أسعار الخامات

• حجم الطلب في سوق التشطيبات

• تكلفة التصنيع

• حجم المعروض من المصانع المحلية

الجبس ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الجبس دورًا مهمًا في دعم قطاع مواد البناء والتشطيبات، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنشيط الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

اسعار الجبس السوق المحلية اليوم الأربعاء جبس سيناء جبس العامرية جبس زهرة سيناء جبس سوق مواد البناء

