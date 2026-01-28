الأربعاء 28 يناير 2026
رياضة

الدباغ ومنسي يقودان تشكيل الزمالك أمام بتروجت في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بتروجت المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك امام بتروجت

 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع:أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد دونجا ومحمد السيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري.

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

 

