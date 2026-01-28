بيطري كفر الشيخ: تلقيح 4302 رأس ماشية اصطناعيًا خلال يناير الجاري

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ تنفيذ أعمال التلقيح الاصطناعي لعدد 4302 رأس ماشية خلال شهر يناير 2026، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتحسين السلالات المحلية وزيادة معدلات الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، أن أعمال التلقيح الاصطناعي تمت من خلال الفرق البيطرية المتخصصة المنتشرة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتحت الإشراف الفني للدكتور محمود غالب أحمد مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، مع الالتزام الكامل بالضوابط البيطرية والمعايير الفنية المعتمدة لضمان تحقيق أفضل النتائج.



وأشار إلى أن عدد الحالات التي تم تلقيحها خلال شهر يناير 2026 شهد زيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعكس وعي المربين بأهمية التلقيح الاصطناعي ودوره في تحسين الصفات الوراثية ورفع كفاءة الإنتاج، فضلًا عن الجهود المبذولة من الفرق البيطرية في تقديم الخدمات الإرشادية والوقائية.

وأكدت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ استمرار تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي والتوعية البيطرية دعمًا لصغار المربين، وتحقيقًا لأهداف الدولة في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

