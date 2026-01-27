محافظ كفرالشيخ يناقش آليات تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض

18 حجم الخط

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظةكفرالشيخ، أولى جلسات العمل الخاصة بتحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الرياض، ضمن خطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتحديث المخططات الاستراتيجية لمدن الجمهورية، حيث تم إدراج مدينة الرياض لإعداد المخطط الاستراتيجي المحدث للاستشارات العمرانية والخبراء المتخصصين، بالتنسيق مع المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، ضمن خطة العام المالي 2025 / 2026.

جاء ذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وفريق العمل بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض.

استعرضت الجلسة الوضع الراهن للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، وأسباب تحديثه، مع التأكيد على أهمية تطوير المخططات الاستراتيجية بما يتواكب مع المتغيرات العمرانية والمستجدات التنموية، وبما يعكس الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض، ويلبي احتياجات المواطنين، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تناولت المناقشات المراحل التخطيطية التي تمر بها المدينة، والتي تبدأ بجمع وتحليل البيانات من مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية، بهدف إعداد قاعدة بيانات محدثة وشاملة تدعم عملية التخطيط، حيث قدم استشاري المشروع شرحًا تفصيليًا للأهداف ومنهجية العمل ومراحله والبرنامج الزمني، إلى جانب عرض ما تم إنجازه من مراجعة الدراسات السابقة للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة.

أكدت الجلسة أهمية إشراك المواطنين في العملية التخطيطية من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي خلال المراحل المقبلة، تنفيذًا لما نص عليه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بما يضمن مشاركة مجتمعية فعالة في رسم مستقبل مدينة الرياض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.