"الماس الوردي" رواية جديدة لـ أحمد عبد الباري في معرض القاهرة للكتاب

يقدم الكاتب أحمد محمد عبد الباري عمله الأدبي “الماس الوردي”، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57.

ويتم تقديم العمل بوصفه نصًا سرديًا يراهن على الإحساس قبل الحدث، وعلى الروح قبل الحبكة، في تجربة أدبية تحمل ملامح رومانسية حالمة وتستند إلى لغة رائقة تتقاطع فيها المشاعر الإنسانية مع التأمل الهادئ في معاني الفقد، والوفاء، والانتصار الأخلاقي.

لا يتعامل الكاتب مع الرواية بوصفها مجرد سرد للأحداث، بل كمساحة وجدانية مفتوحة، ينسج فيها شخصياته من الداخل قبل الخارج، ويمنح اللغة دور البطولة الأولى.

رواية الماس الوردي

فالكلمات في “الماس الوردي” لا تأتي كوسيلة نقل للمعنى فقط، بل كحالة شعورية قائمة بذاتها، تتنفس بين السطور، وتمنح القارئ إحساسًا بأن النص يُقرأ بالقلب بقدر ما يُقرأ بالعين، وتظهر الروح الأدبية للعمل من خلال أسلوب هادئ، متزن، يبتعد عن الصخب والمباشرة، ويميل إلى البناء التدريجي للمشاعر، حيث تتراكم الجمل كما تتراكم الذكريات، وتُقال الأشياء المهمة بنبرة خافتة لكنها عميقة الأثر.

هذه السمة تمنح النص طابعًا إنسانيًا واضحًا، وتجعل القارئ شريكًا وجدانيًا في التجربة، لا مجرد متلقٍ للأحداث. أما الرومانسية في “الماس الوردي” فهي رومانسية ناضجة، لا تعتمد على المبالغة أو الخطاب العاطفي الصريح، بل تنبع من الإحساس بالفقد، ومن الشوق المؤجل، ومن الحب الذي يتشكل وسط الألم لا بعيدًا عنه. يقدّم الكاتب رؤية رومانسية تتقاطع مع الواقعية، حيث لا يكون الحب خلاصًا سهلًا، بل رحلة اختبار طويلة، تنضج فيها المشاعر كما تنضج الأرواح.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا كضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

