الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يجري اتصالين بنظيره الإيراني وستيف ويتكوف لبحث خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية

وزير الخارجية يجري
وزير الخارجية يجري اتصالين بنظيره الإيراني، فيتو
18 حجم الخط

 أجرى د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالين هاتفيين بكلٍ من عباس عراقجي وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط موخرًا، حيث تناولت الاتصالات المستجدات بالمنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر بالإقليم.


وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحد من التوتر، والعمل على تحقيق التهدئة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.


كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

د بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عباس عراقجي وزير خارجية إيران ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الاوسط خفض التصعيد الحلول الدبلوماسية الحوار بين الولايات المتحدة وإيران الملف النووي
ads

الأكثر قراءة

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

انخفاض جديد في درجات الحرارة وأمطار، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

مقامرة ومؤامرة، مركز معلومات الوزراء ينشر فيديو تحذيريا للألعاب الإلكترونية

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الفاصوليا 18 جنيها وانخفاض كبير في الليمون والفلفل

قبل مواجهة الليلة، مورينيو: أربيلوا ابني ولن أمارس أي نوع من الألاعيب والضغط عليه

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية