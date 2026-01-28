الأربعاء 28 يناير 2026
الوزراء يوضح حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير بدعوى نقص المعروض منها بالأسواق.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بتوافر الدواجن بكميات كبيرة بالأسواق، حيث أن كميات "الكتاكيت" المنتجة من الأمهات تفوق مثيلاتها في العام الماضي. 

وأكد أن العام الحالي يشهد توافر كميات كبيرة وكافية من الجدود والأمهات وكتاكيت التسمين وبيض المائدة، إلى جانب توافر مخزون استراتيجي من الدواجن المجمدة في ثلاجات المجازر، مما يؤدي إلى استقرار أسواق الدواجن.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية هي زيادة مؤقتة، ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، ثم تعود إلى الانخفاض والتراجع، مؤكدة أن أسعار الدواجن في هذه الفترة أقل بنسبة 20% من الأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأن إنتاجنا المحلي من الدواجن وبيض المائدة تزايد بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن  أسعار منتجات الدواجن في مصر تخضع لآليات العرض والطلب نظرًا لكونها سلعة حية تباع عند أعمار محددة ولا تقبل التخزين، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 38 ألف منشأة ومزرعة متخصصة تعمل في مجال الإنتاج الداجني.

