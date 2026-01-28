بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات المهمة على أجندة العمل الحكومي خلال المرحلة الحالية.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وموقف تنفيذ التكليفات الرئاسية، إلى جانب استعراض تقارير الوزراء بشأن ملفات الخدمات، وتوافر السلع، ومشروعات التنمية الجارية، فضلًا عن متابعة جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما يتضمن الاجتماع عرض عدد من مشروعات القوانين والقرارات المقترحة تمهيدًا لاعتمادها، في إطار استمرار التنسيق بين الوزارات لتحقيق مستهدفات الدولة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، أمس لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محليًا، وزيادة تنافسية المناطق الحرة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات محليًا، عبر جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع الواعد، في إطار خطط الدولة وبرنامجها الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، باعتبارها تواكب الاتجاهات العالمية نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد بحث أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز فرص وآفاق دفع توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير، بما يُعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، مع الإشارة إلى موقف نسب السيارات الكهربائية ضمن استخدامات السوق المحلية، ومعدلات النمو المتوقعة.

