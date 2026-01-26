الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية

مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والتي تم توقيع بروتوكولات بشأنها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعددٍ من المسئولين.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون المُوقعة بين عددٍ من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات الحيوية، منها الصحة، والتعليم، والإسكان، والطرق، والصناعة، والرياضة.

كما تابع رئيس الوزراء الموقف المالي للمشروعات الجاري تنفيذها من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح عددٍ من الجهات الحكومية، وكذا موقف سداد تلك الجهات للمستحقات المختلفة، مؤكدًا أنه بالانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات؛ سيتم تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الخدمية، هذا فضلا عن الجزء التنموي من المشروعات والذي بانتهائه سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية المنشودة.


 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الجديدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الدكتوره رانيا المشاط

