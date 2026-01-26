10 معلومات عن محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة (صور)

18 حجم الخط

انطلق مؤخرا التشغيل التجاري لـ محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة ووصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء وذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي يديرها تحالف - هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping -.

أبرز المعلومات عن المحطة

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن المحطة كالتالي:

1- محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم (١) بـ ميناء السخنة، تتميز بأنها محطة آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش، سواءً كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاقة STS، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجية متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

نظام تشغيل متطور

2- تعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل

نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا.

أنظمة التتبع باستخدام GPS RFID –.

غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة.

تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

الخطوط الملاحية الدولية

3- ويتم تشغيل المحطة بأعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية وذلك في إطار الخطة الشاملة للدولة.

محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

4- يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وخدمات النقل متعدد الوسائط.

تطوير الموانىء

5 - كما يأتى ذلك للدور الرئيسي لعملية تطوير الموانىء في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر.

6- المحطة آلية بالكامل، ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير العالمية بما يعزز من قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية.

محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

7- يدعم مكانة مصر كمركز محوري مهم في سلاسل الإمداد العالمية، تماشيا مع حرص القيادة السياسية على استقطاب الخطوط العالمية

8- الدولة تنفذ خطة شاملة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية.

محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

9- تشغيل المحطة يسهم كذلك في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط

10 - تربط بين محطات الحاويات البحرية وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الموانىء المصرية.

