خروج مصابي حادث كارتة تحصيل الرسوم بطريق بلبيس بعد تحسن حالتهم

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم مروع، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل «تريلا» بكارتة تحصيل الرسوم بطريق بلبيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وإحداث تلفيات بالغة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالحادث، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

المصابين خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة

فيما أكد مصدر طبي مسئول بمستشفى بلبيس المركزي أن المصابين خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وتلقوا العلاج المناسب، وجرى خروجهم عقب تحسن حالتهم الصحية، وعدم وجود إصابات خطيرة تستدعي استمرار حجزهم بالمستشفى.

فحص قائد السيارة وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت فحص قائد السيارة، وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مع تكليف الجهات المختصة بفحص السيارة وبيان أسباب الحادث.

حوادث الطرق في الشرقية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبَّب في العديد من الخسائر الماديَّة، والإصابات البشريَّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيٍّ على حدَّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عدَّة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيَّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

